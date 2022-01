Sykepleiere advarer mot å oppheve skjenkeforbudet

Leder Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet mener smittesituasjonen i dag er så alvorlig at skjenkeforbudet bør forbli.

– Med den økningen vi nå ser i smitte og innleggelser, mener vi er det riktig å vente med å oppheve skjenkeforbudet, sier Larsen til VG.

Frp, MDG, Venstre og flere næringslivs- og fagorganisasjoner har ført an et voksende krav om å oppheve den absolutte skjenkestoppen på alle serveringssteder i hele landet.

Regjeringen står på at de skal gjøre en ny vurdering når de den 14. januar skal vurdere tiltakene som ble innført i desember. Larsen mener det kan være fornuftig å se nærmere på mulige endringer i skjenkeforbudet da.

– Vi mener det kan være mulig å lempe noe på forbudet, eksempelvis som det nevnes; at restauranter serverer alkohol til mat, samt at det settes grense på et klokkeslett på kvelden, men jeg mener vi kan ta tiden fram til 14. januar med å se an smitte- og innleggelsestall, sier Larsen.

