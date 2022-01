Skolenes landsforbund ber om rødt nivå

Skolenes landsforbund mener at alle skoler og alle trinn må ha rødt nivå inntil alle lærere er fullvaksinert, skriver Klassekampen.

LO-forbundet er frustrert over at regjeringens tiltak innebærer at alle lærere og ansatte i barnehager må gå på jobb selv om de har hatt nærkontakt med en koronasmittet, men må sitte i karantene på fritiden.

– Det er ikke sånn at skolene blir stengt på rødt nivå, men da hadde folk vært i karantene, sier nestleder Jon Oddvar Holthe i Skolenes landsforbund.

Han mener det ville vært det enkleste om både barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler var på rødt nivå.

Edvard Botterli Udnæs, leder for Elevorganisasjonen, har forståelse for lærernes frustrasjon, men mener rødt nivå er en dårlig idé og har for store konsekvenser for elevene.

Onsdag skal Skolenes landsforbund delta på et møte i Utdanningsdirektoratet der de kan komme med innspill til trafikklysmodellen på skolene.

