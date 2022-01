Næringsministeren vil ikke gripe inn i striden mellom Telenor og TV 2

Over en halv million TV-kunder hos Telenor har i over en måned vært uten kanalene fra TV 2, etter at de to selskapene ikke har blitt enige om en ny avtale.

Situasjonen har lenge framstått fastlåst, og senest onsdag avslo TV 2 et tilbud fra Telenor i forhandlingene, og omtalte det som et «krav» i stedet for et tilbud.

Staten eier gjennom Næringsdepartementet 54 prosent av aksjene i Telenor, men næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier gjennom sin rådgiver at han ikke ønsker å involvere seg overfor Telenor for å bidra til en løsning i saken.

– Saken mellom TV 2 og Telenor knytter seg til driftsmessige forhold som hører inn under selskapets ansvarsområde. Det er derfor ikke en sak næringsministeren som aksjonær i Telenor skal ta stilling til, skriver seniorrådgiver Øyvinn Myge i Nærings- og fiskeridepartementet i en epost til NTB.

Trettebergstuen sa nei

I desember avslo også kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) å gripe inn i konflikten.

– Vi håper virkelig for seernes skyld at TV 2 og Telenor raskt kommer fram til løsninger som får en slutt på konflikten. Men kulturministeren skal ikke ha noen rolle i disse forhandlingene, sa Trettebergstuen til Medier24.

TV 2 har status som allmennkringkaster og får økonomisk støtte fra staten for dette oppdraget. Nå går imidlertid mange kunder glipp av tilbudet fra TV 2.

Uenighet

Begge partene har skyldt på hverandre i konflikten.

– Telenor er den aktøren som vi får aller dårligst betalt av, og nå ønsker de å betale enda mindre, sa administrerende direktør og sjefredaktør Olav T. Sandnes i TV 2 til NTB i forbindelse med at det siste tilbudet fra Telenor ble avslått onsdag.

Han hevder Telenor bruker størrelsen og makten sin for å legge press på TV-kanalen.

– Tilbudet som Telenor sendte i går kveld, og som de kaller en saftig prisøkning, er i realiteten ikke er tilbud, men et krav. De krever å betale mindre for en avtale med TV 2 enn de faktisk gjør i dag, sier han.

Telenor hevder på sin side at de har tilbudt en saftig prisøkning for minst to av kanalene.

– Vi har sendt et tilbud til TV 2 der vi byr på en saftig prisøkning på hovedkanalen og Nyhetskanalen. For kundenes del håper vi at TV 2 aksepterer det – slik at vi kan jobbe for å bli enige om resten uten at seerne blir så hardt påvirket som de gjør i dag, skrev Amalie Knudsen, informasjonssjef for TV i Telenor, til NTB tidligere onsdag.

