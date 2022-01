Myndighetene kjøpte 15 millioner hurtigtester uten anbudsrunde

NRK har fått innsyn i anskaffelsdokumentene da myndighetene kjøpte 15 millioner nye hurtigtester til 530 millioner kroner før jul. Der er det ikke spor etter noen anbudskonkurranse.

Myhre, som er ekspert på offentlig rett og har sittet i Klagenemnda for offentlige anskaffelser, sier eventuelle klagere på anskaffelsen kan ha en god sak.

– Det er et grunnleggende prinsipp at offentlige anskaffelser skal være etterprøvbare, men her er det ikke etterprøvbart hvordan man har evaluert tilbudene. Det er ikke spor av begrunnelse for hvorfor man har valgt de leverandørene man har gjort, sier han til NRK.

Sykehusinnkjøp og Helse sør-øst, som har stått for innkjøpet, henviser til Helsedirektoratet.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad svarer at det hastet å skaffe testene.

– Testene ble kjøpt inn fordi omikron økte behovet nærmest over natten. Det viste seg at fullvaksinerte også spredte smitte, og da ble det aktuelt å teste også vaksinerte personer. Dette gjelder ni av ti voksne innbyggere, så behovet ble mangedoblet, sier han.

