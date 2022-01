Krever svar på hvorfor Norge betaler mer for kampfly enn Finland

Av Nils-Inge Kruhaug

Finland skal kjøpe 64 kampfly fra amerikanske Lockheed Martin og anslår den gjennomsnittlige prisen per fly til 1,3 milliarder kroner.

Norge betaler 90,2 milliarder kroner for sine 52 fly av samme type, og det gir en gjennomsnittlig stykkpris på 1,74 milliarder kroner – 440 millioner kroner mer.

– Norge burde aldri ha valgt F-35, sier Rødts partileder Bjørnar Moxnes, som sitter i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Slag i ansiktet

– WikiLeaks-dokumenter avslører at USA utsatte Norge for massiv hemmelig påvirkning for å fremtvinge valget av det amerikanske kampflyet F-35, det dyreste skattefinansierte innkjøpet i norsk historie, påpeker Moxnes.

– At amerikanerne også har lurt Norge ved å kreve mange milliarder mer for flyene enn det andre land må betale, er et slag i ansiktet på Norge og understreker behovet for å granske hele skandalekjøpet, slik Rødt har foreslått og vil foreslå igjen, sier Moxnes til NTB.

Advarte

– Frp har lenge fryktet for galopperende kostnader. Vi advarte mot dette allerede tidlig i prosjektet og ønsket forsikringer om bedre kostnadskontroll, sier partiets utenrikspolitiske talsperson Christian Tybring-Gjedde.

– Utvikling av høyteknologiske prosjekter møter ofte uforutsette utfordringer noe som naturlig nok øker kostnadsrammene. Når det er sagt, så er det selvsagt ikke utenkelig at vi har vært i overkant forsiktige i forhandlingene med amerikanerne, sier han.

Norge planla opprinnelig å kjøpe 56 fly, men Stortinget reduserte senere dette til 52. Også dette kan være i meste laget, mener Tybring-Gjedde.

– I etterpåklokskapens lys skal det ikke utelukkes at Norge har bestilt flere kampfly enn behovet skulle tilsi, sier han til NTB.

Forsvarsindustri

Tybring-Gjedde mener USA kan ha strukket seg langt i forhandlingene med Finland, for å sikre seg en kunde utenfor Nato.

– Det gjør USAs konkurransekraft overfor Europeisk forsvarsindustri sterkere, mener han.

F-35-prosjektet har for øvrig vært bra for norsk forsvarsindustri, mener Tybring-Gjedde, som viser til at Kongsberg Gruppen alene har fått kontrakter for milliarder.

– Utviklingen og salg av Joint Strike Missile er en økonomisk og teknologisk suksesshistorie som ikke ville vært mulig uten at Norge tok en tidlig beslutning om å delta som partner i utviklingen av kampflyet, sier han.

Kostnadsbombe

Ingrid Fiskaa, som sitter i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget for SV, er ikke enig.

– Prosjektet er blitt en kostnadsbombe, og løftene om gjenkjøp og massive fordeler for norsk industri er langt fra oppfylt. Stortingsflertallet har gang på gang sett bort fra dette. Det risikerer vi å betale prisen for framover, sier hun.

SV oppfordrer regjeringen til å undersøke om det fortsatt er mulig å få ned prisen for flyene som ennå ikke er levert og vil også ha nye anslag over hvor mye det faktisk koster å holde de nye kampflyene i lufta.

Ifølge Forsvaret koster det 110.000 kroner i timen å fly F-35, men det amerikanske forsvaret anslår at det koster rundt 310.000 kroner.

– Vi utfordret den forrige regjeringen på dette og fikk svært uklare svar. Forhåpentligvis kan den nye regjeringen gi oss bedre svar på dette, sier Fiskaa.

Vil ha svar

At kostnaden på flyene har gått ned i takt med økt produksjon, er naturlig, mener Høyres forsvarspolitiske talsperson Hårek Elvenes.

– Det er også mange variabler som ligger til grunn for enhetsprisen per fly, og den vil blant avhenge av hvilket utstyr som er inkludert, og hvor stor andel levetidskostnader som er kalkulert inn, sier han til NTB.

Elvenes vil imidlertid ha svar på hvorfor Finland får kjøpe F-35 til en lavere gjennomsnittspris enn Norge.

– Høyre sender nå et spørsmål til forsvarsministeren der vi ber om en vurdering av det som er kjent rundt den finske avtalen, sier Elvenes.

Var nødvendig

Åsmund Aukrust, som representerer Ap i utenriks- og forsvarskomiteen, mener at det var nødvendig for Norge å være blant de første til å kjøpe F-35.

– Bakgrunnen for tidspunktet var det operative behovet og en gammel F-16 flåte, sier han til NTB.

At prisen på flyene kom til å falle, har vært klart fra første stund, sier Aukrust, som mener at det blir galt å sammenligne den gjennomsnittlige stykkprisen Norge og Finland må ut med.

– Jeg kjenner ikke detaljer i det finske prosjektet, og det er derfor ikke mulig å sammenligne direkte. Det blir heller ikke riktig å dele summen på antall fly, sier han.

