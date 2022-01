Klimaforsker: Temperaturøkningen større lenger nord

Forskeren fortalte dette under Meteorologisk institutts webinar «Klimastatus 2022» onsdag. Ifølge Hygen vil Sør-Norge til og med Trøndelag følge den nasjonale utviklingen, men økningen i temperatur av ulike årsaker er større lenger nord.

Han har også sett på hva en global oppvarming på 3 grader vil kunne få å si. Da beregner han en økning på 3,6 grader for Norge generelt og 4,5 grader for Finnmark.

Ifølge klimaforskeren er mye av utviklingen i Norge fram til 2050 allerede satt, og det er etter 2050 vi kan se de store skillene.

– Men det er ikke sånn at vi kan sette oss ned og slappe av fram til 2050, understreker han.

Klimaforsker Reidun Gangstø Skaland trekker fram at Nordmarka i Oslo har mistet rundt 40 dager med skiføre fra normalperioden 1960–1990 til normalperioden 1990–2020. Hun tror fortsatt det vil være bruk for vintersko og skiutstyr framover i tid, men ikke like mye.

– Hvis vi ikke kutter utslippene, vil klimaet i Tromsø om 50–60 år ligne det vi har i Bergen i dag, sier Skaland.

