Dette gjelder dersom du har tatt tredje dose

Innen midten av januar skal alle over 45 år ha fått tilbud om tredje dose av koronavaksinen og myndighetene håper flest mulig takker ja til oppfriskningsdosen når de får muligheten. Den tredje og foreløpig siste dosen sørger for at du slipper karantene når en nærkontakt, som en kollega, venn eller kjæreste, er smittet.

– Alle som har tatt oppfriskningsdosen blir unntatt fra smittekarantene for nærkontakter, med virkning fra en uke etter at de har fått dosen, skrev helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en e-post til Dagsavisen i romjula.

Oppfriskningsdose er de som har fått tredje dose, eller andre dose dersom de har tatt Janssen-vaksine tidligere.

Smitte i husstanden

Men hva med husstandsmedlemmer, slipper også de karantene?

Hvis man er husstandsmedlem eller tilsvarende nære til den smittede, som en kjæreste, må man i tillegg til å ha tre doser, testes daglig med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller annenhver dag med PCR-test i sju døgn etter nærkontakten, for å få unntak fra smittekarantene.

Dette er fordi smitterisikoen er større blant husstandsmedlemmer, forklarer assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– Man har sett at særlig omikron-smitte kan spres i husstander selv om de man bor sammen med er vaksinerte med tre doser, skriver Nakstad i en e-post til Dagsavisen.

Immuniteten friskes opp

Nakstad tror de fleste forstår at omikronvarianten har endret smittesituasjonen og at vaksineringen er en fordel denne vinteren selv om det betyr en tredje dose.

– Men hva forandres med en tredje dose? Hvorfor er det grunnlag for forskjellsbehandling mellom to og tre doser?

– Etter tredje dose oppfriskes immuniteten til omtrent samme nivåer som rett etter fullvaksinering med andre dose for nærmere et halvt år siden. Man blir da langt bedre beskyttet mot alvorlig sykdom og det er mindre sannsynlig at man utvikler symptomer og smitter andre, svarer Nakstad.

Derfor er man i covid-19-forskriften fritatt fra karantene en uke etter man har fått oppfriskningsdosen.

Ikke strengt nødvendig for unge

Men alle eksperter er ikke like enige med helsemyndighetene i at det er helt nødvendig at de under 45 år tar en tredje vaksinedose. For denne gruppen er de to første dosene sannsynligvis nok for å forhindre alvorlig sykdom, ifølge forsker i immunologi ved Universitetet i Oslo, Gunnveig Grødeland og immunolog og professor i medisin, Anne Spurkland.

– Omikron er ikke så forskjellig fra de andre variantene vi har vært borti at ikke vaksinen gir beskyttelse for alvorlig sykdom, sa Spurkland til Dagsavisen lille julaften.

Samtidig understreket hun at det er mer «som står på spill nå» og viste til press på intensivavdelingene på sykehusene og at laboratorietester viser at de som har tatt den tredje dosen bedre greier å stanse omikron-varianten sammenlignet med dem som bare har tatt to doser vaksine.

FHI sier at de mellom 18 og 44 år kan vaksinere seg med en tredje dose, om de selv ønsker det. Det betyr at det ikke er samme anbefaling med tredje dose som det har vært med de to første dosene.

Helsedirektoratet legger FHI sine vaksineanbefalinger til grunn. Alle voksne som fikk sin andre dose for mer enn 4,5 måneder siden har nå muligheten til å ta en oppfriskningsdose.

– Selv om de eldste har størst individuelt behov, får også yngre voksne sterkere beskyttelse etter den tredje dosen. Derfor anbefaler vi alle å følge rådet om å vaksinere seg når de blir tilbudt tredje dose i kommunen der de bor, skriver Nakstad til Dagsavisen.

