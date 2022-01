Vy: Bortført 20-åring dukket opp på tog på Gardermoen

Av Anders R. Christensen

– Vedkommende kom på toget på Gardermoen med avgang Lillehammer 21.59 og identifiserte seg for konduktøren, og sammen kontaktet de familie og politiet, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy til NRK.

Lundeby sier til Dagbladet at 20-åringen hadde spurt konduktøren om å få låne en telefon.

– Etter å ha snakket med både familie og politiet ble 20-åringen møtt av politiet på Hamar.

Lundeby ønsker ikke å svare på hva slags tilstand mannen var i da han kom på toget.

Bekrefter at 20-åringen ble skutt

Overfor NTB vil ikke politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland kommentere opplysningene om at mannen kom til rette på et tog på Gardermoen.

– Vi ønsker ikke å gå ut med opplysninger om hvor han befant seg da han ble funnet, sier hun.

Politiadvokaten bekrefter imidlertid at 20-åringen ble skutt under hendelsen natt til søndag, der flere gjerningspersoner tok seg inn i foreldrenes hus i Vingelen i Tolga og tok 20-åringen med seg. 20-åringens foreldre var også til stede under hendelsen.

– Han ble skutt, men vi vil ikke si noe om hvilke skader han ble påført, sier Ekeland.

Familiens bistandsadvokat Helge Hartz sa mandag kveld til Arbeidets Rett at 20-åringen ble skutt, men at han ikke er alvorlig skadd.

Det er foreløpig ikke kjent hvor lang tid det gikk fra gjerningspersonene tok seg inn i huset i Vingelen natt til søndag, til politiet ble varslet om hendelsen.

Ikke planlagt flere avhør

Politiadvokat Ekeland sier at de har gjort et kort, innledende avhør av 20-åringen.

– Det har ikke vært forsøkt flere avhør, og det er heller ikke planlagt flere avhør per nå, men vi vurderer løpende om det kan bli aktuelt.

– Er det ikke av interesse for politiet å gjennomføre et grundigere avhør av ham?

– Det avhenger av utviklingen i saken. Vi har fått noe informasjon i det første avhøret som vi nå jobber videre med.

Ekeland sier at det ikke er noe ved 20-åringens helsetilstand etter bortføringen som hindrer eventuelle nye avhør.

– Tilstanden hans er stabil, og han blir ivaretatt, sier hun.

Vil ikke si om noen er pågrepet

Vibeke Stolp Ekeland sier at politiet fortsatt leter etter minst to gjerningspersoner etter bortføringen, men vil ikke si om noen er pågrepet i saken.

– Når det gjelder mulige gjerningspersoner er det noe vi fremdeles jobber med, men jeg vil ikke kommentere detaljer i det.

– Du vil verken bekrefte eller avkrefte om noen er pågrepet?

– Jeg kommer ikke til å gå nærmere inn på det.

Hun sier til VG at politiet i Innlandet får bistand fra Kripos i saken.

Etterforsker gjeldsmotiv

Politiet etterforsker fremdeles saken med full styrke, og sier at de har noe informasjon som de jobber ut ifra.

– Det vi kan si er at én av hypotesene vi har er at gjeld er innblandet i dette, men ut over det vil vi ikke gå inn på hva vi mener kan være motivet for denne hendelsen, sier Ekeland.

Hun vil ikke kommentere hvorvidt 20-åringen har tilknytning til et kriminelt miljø eller et rusmiljø.

Bistandsadvokat Helge Hartz sa mandag til Nettavisen at saken har vært en stor påkjenning for familien.

– Dette er en mye mer alvorlig sak enn det som er kommet fram, sa Hartz.

Politiadvokat Ekeland vil ikke si noe til bistandsadvokatens utsagn.

– Jeg kan ikke si noe mer rundt dette, men det er klart at dette er en alvorlig sak. Vi har vært tilbakeholdne med å gå ut med konkrete opplysninger av hensyn til etterforskningen og de fornærmede, sier hun.

