NHO Reiseliv: – Nå må vi åpne opp og lære oss å leve med pandemien

Av Sveinung Engeland/NTB-NPK

Når de nåværende koronatiltakene går ut 14. januar, bør neste steg være en plan for gjenåpning, og det første som må oppheves, er skjenkestoppen. Det krever Krohn Devold på vegne at de 3.500 medlemsbedriftene innen reiseliv over hele landet.

– Nå er tiden inne for å lære oss å leve med pandemien. Alle over 65 har fått tredje dose, og alle over 45 har fått tilbud om det. Vi vet at de aller fleste vaksinerte som blir smittet, ikke blir så veldig syke, sier Kristin Krohn Devold til Nynorsk pressekontor.

Helse- og omsorgsdepartementet vil ikke love å oppheve skjenkestoppen, men viser til at de skal vurdere de nasjonale tiltakene på nytt i midten av januar.

Mer vaksinepass

Krohn Devold peker på at det først og fremst er uvaksinerte som blir innlagt på sykehus, og mener løsningen framover må være å motivere flere til å vaksinere seg.

– Utbredt bruk av vaksinepass vil være motiverende, og bør være det virkemiddelet vi bruker i stedet for skjenkestopp og fortsatt nedstenging, sier reiselivsdirektøren.

– Det er på tide at vi opptrer som et vanlig europeisk land og ikke har særnorske tiltak. Skjenkestoppen er særnorsk, den er ikke rasjonell og smittestoppeffekten er svært tvilsom. Tiltaket er ikke forholdsmessig, det vil si at det rammer næringen langt hardere enn den effekten det har mot smittespredning.

Mandag tok også flere serveringssteder og SMB Norge initiativ til et nasjonalt opprop mot skjenkestoppen. Flere ordførere fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet gikk også ut og krevde at regjeringen opphever skjenkeforbudet.

Delt 2021

Kristin Krohn Devold tegner opp et todelt bilde av 2021 for reiselivsnæringen. Først gjenåpningen i juni som innledet seks gode måneder med en fantastisk sommersesong for distriktshotellene og en eventyrlig oppgang for spisestedene.

I høstmånedene kom også veksten i byhotellene, og mange passerte 2019-nivå i november, selv uten utenlandske gjester. Deretter ble det en beksvart førjulstid etter nedstengning i desember.

– Alle kundene var borte på et øyeblikk. Nå er kassene tomme, og fortvilelsen har aldri vært så stor. De fleste klarer ett maraton, men ikke to. Desembertrøkken gjorde noe med motivasjonen til alle de næringsdrivende som utgjør reiselivet, og som måtte stenge og permittere.

Om ikke skjenkestoppen blir opphevet i midten av januar, vil både kompensasjonsordningen og lønnsstøtteordningen måtte forbedres kraftig om man skal unngå nye permitteringer. Krohn Devold frykter et ras av konkurser, og at mange skal gi opp og heller finne seg en annen bransje.

Held fast på skjenkestopp

Statssekretær Ole Henrik Bjørkholt (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet sier at han skjønner godt at tiltakene som nå gjelder, er tøffe for reiselivsnæringen. Men han står fast på at skjenkestopp er et riktig tiltak.

– Vi mener det er nødvendig fordi folk passer mindre på seg selv og andre jo mer alkohol de drikker. I den alvorlige situasjonen vi er i, der vi har og har hatt høye smittetall, mange innlagte og kommuner som melder om store kapasitetsutfordringer, er det nødvendig med tiltak for å redusere kontakten mellom folk.

Han legg til at oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet også viser at arbeidstakere i yrker med hyppig kontakt med folk, som ansatte på serveringssteder og fagfolk i helsetjenestene, har hatt flere koronasmittede enn andre.

Bjørkholt vedgår at verken kompensasjonsordningen eller lønnsstøtteordningen er perfekte – de vil bidra positivt for noen bedrifter, men ikke for alle.

– Tiltakene vi nå har, har vi sagt skal gjelde i fire uker, til midten av januar. Da vil vi gjøre en ny vurdering, sier han.

(©NTB)