LO-topp krever at skjenkeforbudet oppheves

– Vi er nødt til å åpne opp igjen. Skjenkestoppen kan i hvert fall ikke vare lenger en fram til at regjeringen har sagt at de skal vurdere tiltakene. Dette er en bransje som hatt det ekstremt tøft i de to årene med pandemi. Mange ansatte har dessverre kjent på dette, sier Eggum til Aftenposten.

Fellesforbundet organiserer 8.000 ansatte i hotell- og resurantbransjen.

Eggum kaller det «litt uforståelig» at restaurantene ikke får lov til å servere alkohol når de får holde åpent.

– Krever du opphør av skjenkestoppen umiddelbart?

– Ja, så snart som mulig. Og i alle fall ikke lenger enn til de har sagt de skal vurdere tiltakene. Så kan de åpne for at kommunene kan iverksette lokale tiltak. De har mye bedre grunnlag for å danne seg et helhetsbilde av situasjonen, sier Eggum til avisen.

Fra før har Fremskrittspartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne krevd at skjenkeforbudet fjernes. Det samme har en rekke ordførere landet rundt.

