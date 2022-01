Kunnskapsministeren: Skjønner at lærere er redde

Hun lover imidlertid at det vil bli bedre fremover i det flere lærere får dose tre, samtidig som testkapasiteten skaleres opp med millioner flere selvtester fra uke tre.

Brenna var tirsdag gjest i NRKs politisk kvarter, der leder av Utdanningsforbundet Steffen Handal langet ut mot karanteneunntaket og mener mange lærere utsettes for høy smitterisiko med et dårlig testsystem rundt.

– Jeg forstår at mange er skremt og føler at de står i en krevende situasjon, og at de er bekymret for smitte. Men jeg opplever at vi er enige i at vi vil holde skoler og barnehager åpne, og vi har fått entydig råd fra FHI og Helsedirektoratet om at dette er forsvarlig, sier Brenna.

[ Skoleforskere raser: – Beskjeden til lærere har vært at «vi fortsetter som før selv om alt skal skje digitalt» ]

Hun viser også til at forskjellen mellom karantenereglene for lærere og andre yrkesaktive for øvrig er liten: Lærere kan teste seg ut av jobbkarantene på dag én, mens andre kan teste seg ut på dag tre. Hun mener også at situasjonen ville vært enda mer krevende for lærerne som er på jobb om mange kollegaer er ute i karantene.

Handal mener på sin side at fritidskarantene er urimelig i seg selv, og at totalbelastningen på lærere er enorm.

– At dette er forsvarlig er bare rene smittevernvurderinger. Arbeidsmiljø er resultat av en totalvurdering, der vi er i en situasjon med lav bemanning, høyt sykefravær og der de som er igjen påføres en enorm belastning, sier han.

