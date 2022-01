Erna Solberg freder skjenkeforbudet

Av NTB-Marie De Rosa

– Høyre har ikke tenkt å gjøre som Ap gjorde i opposisjon for et år siden. Da opplevde vi at stortingsflertallet overkjørte regjeringen på akkurat dette, mot alle faglige anbefalinger. Det tror jeg vi alle lærte ikke var lurt, sier Solberg, som tirsdag har vært i møter med utelivsaktører i hjemkommunen Bergen.

Vil åpne kranene

Flere partier har de siste dagene krevd at regjeringen opphever det nasjonale skjenkeforbudet.

Både Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne har varslet at de kommer til å fremme forslag om dette for Stortinget onsdag. Også Venstre vil fjerne forbudet, mens SV ber om en revurdering.

Kravet kommer også fra egne rekker. En rekke Arbeiderparti-ordførere har bedt regjeringen lempe på skjenkeforbudet, blant dem Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen og Sandnes-ordfører Stanley Wirak, samt byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer. Det samme ønsker lederen i det mektige LO-forbundet Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Trolig ikke flertall

Frp ønsker i første omgang å fjerne skjenkestoppen for restaurantene.

– Nå er grensa nådd. Det er masse mennesker som risikerer å miste jobben, sa Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud til Dagbladet tidligere tirsdag.

Men verken Frp eller MDG kan altså vente seg Høyres støtte. Dermed er det trolig ikke flertall for forslagene på Stortinget.

Solberg sier samtidig at det ikke er sikkert at det er nødvendig med full skjenkestopp særlig mye lenger.

– Det er lett å forstå at dette er tøft å stå i både for de som jobber i utelivsnæringen, og for de som savner sosiale møteplasser, sier hun.

Holder fast på forbud

Politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet har slått fast at skjenkeforbudet ligger fast inntil videre.

– Det kommer ikke til å skje noen endringer i tiltakene før 14. januar. Det holder vi fast på, sier statssekretær Ole Henrik Bjørkholt (Ap) til NRK tirsdag kveld.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) understreker at skjenkestoppen er basert på faglige anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

– Vi kommer til å vurdere alle tiltakene fortløpende. Så vil vi justere dem, komme tilbake og kommunisere veien videre etter 14. januar, sier Kjerkol til TV 2.

