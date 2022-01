Utdanningsforbundet skjerper kravene foran årets lønnsoppgjør

Like før årsskiftet krevde Sykepleierforbundet 100.000 kroner mer i lønn til intensivsykepleierne, og nå følger Utdanningsforbundet opp, skriver Klassekampen.

– Jeg unner sykepleierne alt, men mange i sektoren har hatt utfordrende år og er særdeles misfornøyd med fjorårets oppgjør. Det er en enorm mengde mennesker som holder nasjonen gående og som betaler prisen, sier leder Bente Myrtveit i Utdanningsforbundet i Bergen.

Hun peker spesielt på lærere, miljøterapeuter, assistenter og barnehageansatte.

Det konkrete kravet til Utdanningsforbundet foran årets lønnsoppgjør er ikke klart, men leder i Utdanningsforbundet sentralt, Steffen Handal, gjør det klart at både lærere og sykepleiere må prioriteres i år.

– Det kommende lønnsoppgjøret må bli starten på et lønnsløft for disse gruppene, sier han.

Myrtveit mener at en lønnsøkning på opp mot 10 prosent må til for at det skal monne, men vet også at det er et urealistisk tall.

– Det er for å illustrere hvor ille det står til. Men vi forventer at vi går ut over rammene og tar igjen det etterslepet vi har hatt, understreker hun.

