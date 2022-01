Støre venter kraftig smitteoppgang i januar

Støre sier regjeringens linje fortsatt vil våre å kontrollere smitten.

– Det vi har satt i gang i dag, virker. Vi har lave tall sammenlignet med andre land. Men vi venter at det nå kan gå kraftig opp når folk går tilbake til sitt vanlige virke i januar, sa Støre på NRKs politisk kvarter mandag morgen.

Han gir ingen konkrete signaler om hvorvidt det blir gjenåpning, forlengede tiltak eller innstramminger når de nåværende nasjonale bestemmelsene utløper 14. januar.

– Vi må bruke de ti dagene som ligger foran oss på å evaluere og se på det FHI sier. Julen er en periode der det er vanskelig å måle, teste og telle koronasmitten, sier Støre.

Han legger til at regjeringen håper på at massetesting av elever kan føre til at videregående skoler raskest mulig kan gå fra rødt til grønt nivå.

Blant de inngripende tiltakene regjeringen har innført, er full nasjonal skjenkestopp. Opposisjonsleder Erna Solberg (H), som også var gjest i politisk kvarter, sier hun er usikker på om dette tiltaket er nødvendig, men avviser kategorisk at Stortinget vil overprøve noen av regjeringens koronatiltak.

