Politiet ber om fire ukers varetekt for drapssiktede i Haugesund

Det er politiadvokat Fredrik Martin Soma som opplyser til NRK at etterforskerne vil be Sør-Rogaland tingrett om at de to siktede skal varetektsfengsles i fire uker.

Fengslingsmøtene vil bli gjennomført klokken 10.30 og klokka 12 mandag.

De siktede er en 20-årig britisk statsborger og en 23-årig norsk statsborger. Søndag hadde ingen av dem erkjent straffskyld etter siktelsen om drap på en 28 år gammel mann. Drapet skjedde utendørs da 28-åringen og flere andre var ute for å skyte opp fyrverkeri. På parkeringsplassen utenfor noen blokker kom de da i kontakt med de to siktede, som hadde tilknytning til en annen leilighet i nærheten.

[ To menn siktet for drap etter knivstikking i Haugesund ]

(©NTB)