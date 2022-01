Nye fartsgrenser på sjøen i 2022

Den nye forskriften fra Kystverket innebærer at 125 lokale fartsforskrifter i 95 kommuner oppheves.

– Dette betyr at det vil være nye fartsgrenser i en del områder. Sjekk gjerne kartet som viser regulering av fart for næringsfartøy, og kartet som viser fartsgrenser for fritidsfartøy, sier Sven Martin Tønnessen, direktør for transport, havn og farlei i Kystverket.

Kystverket regulerer fart for fritidsfartøy i hoved- og biled og for næringsfartøy, mens det er kommunene selv som regulerer fart for fritidsfartøy i kommunens eget sjøområde

Sjøfartsdirektoratet varsler om at sjøfarende i en periode fram mot våren kan oppleve at skiltene som viser fartsgrensen ikke er korrekte.

– Dette skyldes at både Kystverket og kommunene trenger noe tid for å få gjort de nødvendige endringene på skiltene.

De nye statlige fartsreguleringene finner man på Lovdata. Kommunale fartsgrenser må man finne hos kommunene.

(©NTB)