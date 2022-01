Mange saker gjenopptas på grunn av nye funn om domfeltes tilregnelighet

I 74 av de 249 tilfellene der Gjenopptakelseskommisjonen har tatt begjæringer om gjenopptakelse helt eller delvis til følge de siste 15 årene, ble begjæringene tatt til følge på grunn av nye funn rundt domfeltes tilregnelighet. Det tilsvarer 30 prosent, viser utregninger ABC Nyheter har gjort.

42 av de 74 sakene, 57 prosent, omhandlet seksual- og voldsforbrytelser, og 2 av 74 saker var drapssaker. De øvrige sakene er vinningssaker og andre forbrytelser som narkotikaforbrytelser, trusler og brudd på vegtrafikkloven.

I de fleste tilfellene der saker gjenopptas på grunn av funn rundt tilregnelighet, har den domfeltes tilregnelighet blitt undersøkt i forbindelse med nye straffesaker begått på senere tidspunkt. I disse sakene har vedkommende blitt erklært utilregnelig, og det er ifølge en sakkyndig stor sannsynlighetsovervekt for at psykosen har vart i flere år.

Statsadvokat Helene Bærug Hansen bekrefter at dette ofte skjer.

– Når saker blir gjenåpnet fordi det etter rettskraftig dom har vist seg at den domfelte var utilregnelig på handlingstiden, er det ikke sjelden i forbindelse med en ny straffesak at spørsmål ved den siktedes psykiske helsetilstand kommer opp. For eksempel på grunn av forhold ved selve utøvelsen av den straffbare handlingen, forhold som avdekkes gjennom etterforskningen som nye opplysninger om gjerningspersonens helsetilstand.

