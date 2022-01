LO krever ny strømpakke

LO krever at regjeringen kommer med flere tiltak for hjelpe folk flest med de voldsomme strømregningene, skriver TV 2.

– Regjeringens strømpakke, som ble lansert før jul, må følges opp med en strømpakke 2.0, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Hun sier LO-medlemmene mener det er ulogisk, uforståelig og urettferdig at Norge eksporterer store volum av egen strømproduksjon – og at nordmenn samtidig opplever rekordhøye strømpriser.

[ SV og regjeringen enige: Staten tar større del av strømregningen – omstridt nettleieordning utsettes ]

Til tross for at staten tar 55 prosent av kostnadene over 70 øre per kilowattime, får husholdningene mer enn doblet strømregning i desember, sammenlignet med hva de har betalt tidligere år.

Mandag stiger strømprisene igjen – til 1,3 kroner per kilowattime.

Saken fortsetter under videoen

– Vi har hele tiden sagt at strømprisene rammer bredt, da må vi ha ordninger som også rammer bredt, sier Følsvik.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen