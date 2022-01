Fremskrittspartiet vil utvide grensen for utbetaling av sykepenger

Frp fremmet nylig et forslag om å sikre sykepenger fra utover 52 uker, skriver NRK.

I Norge har man rett på full lønn i inntil tolv måneder dersom man blir syk. Når denne perioden har utløpt, må man søke om arbeidsavklaringspenger (AAP) dersom man fremdeles er syk. Venter man lenge i helsekø før man blir operert, kan det dermed føre til inntektstap for pasienten. Det er urimelig, mener Frp-leder Sylvi Listhaug.

– Her må man sørge for at de som rammes av dette, får beholde sykepengene i den perioden de trenger for å bli friske, sier Listhaug.

Forslaget skal behandles i Stortinget senere denne måneden.

