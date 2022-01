Anne Lindboe går på dagen som direktør i Private Barnehagers Landsforbund

– Det har vært en stor ære å få jobbe for alle de flotte og viktige medlemsbarnehagene i PBL. Men nå er tiden kommet for å gå videre og søke nye utfordringer, sier Anne Lindboe i en pressemelding fra Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

Hun orienterte mandag de ansatte i forbundet på et allmøte om at hun går av. Hun har siste arbeidsdag mandag.

Lindboe oppgir ikke noen annen grunn til at hun går av umiddelbart enn at «nå er tiden kommet for å gå videre og søke nye utfordringer.».

– Tok beslutningen selv

– Dette er en beslutning Anne selv har tatt, og det må vi i styret bare ta til etterretning, sier styreleder Eirik Husby i PBL til NTB.

Han avviser at det har vært uenigheter mellom Lindboe og styret som har ført til at hun nå trekker seg på dagen.

– Vi har hatt en god og tett dialog med henne rundt dette gjennom hele desember, og har funnet ut at det er naturlig med et skifte rundt nyttår med tanke på hvilke prosesser vi nå skal i gang med for å videreutvikle PBL, sier Husby.

Anne Lindboe har foreløpig ikke besvart NTBs henvendelser.

PBL-styret har konstituert Jørn-Tommy Schjelderup som administrerende direktør. Schjelderup har jobbet i PBL siden 2001 og kommer fra stillingen som viseadministrerende direktør.

Tidligere barneombud

Lindboe var barneombud fra 2012 til 2018. Hun har som PBL-direktør deltatt i flere offentlige debatter om barnehager. I november frontet hun en omstridt protestaksjon.

Da ville PBL stenge over 2.000 private barnehager tidligere på dagen enn vanlig i protest mot regjeringens budsjettkutt.

– Regjeringen fjerner opp mot 400 millioner kroner fra private barnehager neste år. Det skjer mens vi har en situasjon der en av tre barnehager allerede drifter i minus, sa Lindboe til NRK i november.

– Satt spor etter seg

PBLs styreleder Eirik Husby deltok også på møtet for de ansatte mandag.

– Anne har virkelig satt spor etter seg i PBL. Sammen med resten av administrasjonen har hun utrettet store og viktige ting for medlemsbarnehagene. Hun har ledet PBL gjennom en god og nødvendig utvikling, satt i gang viktige prosjekter og sikret viktige politiske gjennomslag for medlemsbarnehagene våre, sier Husby i pressemeldingen.

