Skolestarten blir preget av uro og usikkerhet

– Ja, det er en presis oppsummering. Vi hungrer etter mer klarhet og forutsigbarhet, sier kommunikasjonsansvarlig Modolf Moen i Skolelederforbundet til NTB.

Regjeringen har besluttet at rødt nivå skal videreføres i videregående skole fra 1. januar, mens barneskoler, ungdomsskoler og barnehager skal være på gult nivå.

Alle skulle i utgangspunktet ha startet opp mandag, men flere steder, deriblant Hamar og Fredrikstad, har utsatt skolestarten med én dag for at elever og ansatte skal rekke å teste seg.

Usikker kapasitet

– Det er veldig bekymringsfullt at det er så store forskjeller fra sted til sted. Men for å rekke skolestart på mandag, måtte jo mange ha testet seg på søndag. Det er kronglete å få til, sier Moen, som også er urolig for at skolene skal ha tilstrekkelig med tester framover.

– Det er veldig viktig at ikke elevtilbudet blir redusert framover, slår han fast.

Helsemyndighetene har anbefalt at elever og ansatte i skoler og ansatte i barnehager tester seg før oppstart etter juleferien. Men det store spørsmålet er om testkapasiteten er tilstrekkelig.

– Vi har fått varierte tilbakemeldinger. Noen har meldt at de ikke har fått nok tester. Men vi har ikke fått entydige rapporter og har ikke full oversikt over hvordan skolene organiserer seg, sier Moen.

– Mange usikkerhetsmomenter

Helsedirektoratet har tidligere opplyst at dersom det ikke er nok tester til alle, skal barneskoler prioriteres.

I Oslo må over 90.000 elever og lærere teste seg før skolestarten. Før jul opplevde flere skoler galopperende smitte. Nå vet man lite om hvordan situasjonen er.

– Vi planlegger jo oppstarten litt i blinde. Vi vet jo ikke om dette har spredt seg mer gjennom julen, sier rektor Anton Rygg ved Smestad skole til Aftenposten.

NTB var søndag i kontakt med Skolenes landsforbund og KS. Men heller ikke de har oversikt over situasjonen.

– Det er mange usikkerhetsmomenter. Tester er bestilt, men vi vet ikke om de har nådd ut alle steder, sier leder Mette Johnsen Walker i Skolenes landsforbund.

I romjula har hun fått mange tilbakemeldinger fra sine forbundsfeller.

– Det virker som om det ulik praksis, og at situasjonen er preget av stor variasjon, sier Walker.

Frustrert over karantene

– Mange er også oppgitt over situasjonen, særlig når det gjelder fritidskarantenen. Lærere risikerer jo å komme i ny karantene hver dag, men kan likevel ta bussen og hente i barnehage. Mange forstår rett og slett ikke logikken, sier hun.

Fritidskarantenen, som ble innført i romjula, gjelder for ansatte i skoler og barnehager. Fra 1. januar kan de gå på jobb selv om de har vært i nærkontakt med en smittet, men må teste seg døgn tre og sju etter nærkontakten.

De som har fått tredje dose koronavaksine, er unntatt reglene, men så langt har bare én av fem lærere og barnehageansatte fått et tredje stikk. Dermed må de fleste følge de nye og omstridte karantenereglene når skolene starter opp igjen.

