To menn siktet for drap etter knivstikking i Haugesund

Det var klokka 1.28 natt til lørdag at politiet fikk melding om hendelsen.

Da nødetatene kom til stedet, ble det forsøkt gjenoppliving, men den skadde mannens liv sto ikke til å redde. Han ble erklært død rundt klokka 2.10. Mannens pårørende er varslet.

– To personer ble pågrepet i nærheten kort tid etter ankomst. Personen som er siktet for drap, er en britisk statsborger i 20-årene, mens personen som er siktet for medvirkning, er en norsk statsborger i 20-årene, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sørvest politidistrikt.

De to mennene avga en kort forklaring til politiet da de ble pågrepet, men Soma ønsker ikke å gå i detalj på hva de har forklart.

– Det er korte og foreløpige forklaringer, og de har ikke tatt stilling til spørsmål om siktelsen eller straffskyld, sier Soma, som ikke vil gå inn på hva slags relasjon det er mellom de involverte.

De siktede har ennå ikke fått oppnevnt forsvarere, og de er ennå ikke formelt avhørt.

– Politiet har gjort flere vitneavhør, og dette vil fortsette utover dagen. Det er sperret av et område, hvor det foregår blant annet kriminaltekniske undersøkelser på stedet, sier politiadvokaten.

