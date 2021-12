To menn i 20-årene mistenkt for kioskran i Oslo

– Vi har identifisert to personer, men de er ikke pågrepet ennå. Og de ønsker vi selvsagt å få tak i, opplyser politiadvokat Maren Brit Østern i Oslo politidistrikt til Avisa Oslo.

Hun forteller at begge de to mennene er kjent for politiet fra tidligere.

– Vi må gjøre en del undersøkelser for å få lokalisert dem. Og så kan de også etterlyses. Det skal vi gjøre nå, sier hun.

Ranet av 7-Eleven-kiosken i Pilestredet skjedde på formiddagen første juledag. Ranerne brukte kniv, men ransutbyttet er ikke kjent. Det var én ansatt på jobb, men vedkommende ble ikke fysisk skadd.

