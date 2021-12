Blindeforbundet vil forby privat fyrverkeri

Landsmøtet vedtok i høst å fremme dette kravet.

– De siste ti årene har mer enn 100 personer fått øyeskade på grunn av fyrverkeri. Til tross for tiltak med økt fokus på bruk av vernebriller, forekommer det fortsatt mange skader, sier Blindeforbundets leder Terje André Olsen.

Han viser til en undersøkelse fra Ipsos der én av fem svarer at de ikke brukte vernebriller da de skjøt opp raketter de to siste årene. I fjor fikk ti personer øyeskader under nyttårsfeiringen.

I den samme undersøkelsen mener hver fjerde spurte at reglene bør strammes inn.

