Amedia: Usikker på om personopplysninger er på avveie

– Vi har ennå ikke en situasjon der vi kan bekrefte eller avkrefte at data er på avveie. Vi har ingen beviser på at data har forlatt oss, men opererer som om det har gjort det, sa konserndirektør for data og teknologi, Pål Nedregotten, på en digital pressekonferanse torsdag ettermiddag.

– Informasjon om de ansatte er knyttet til ansattforholdet og handler om ting som lønnsdata og så videre. Det er informasjon vi har delt med Datatilsynet og har en dialog med dem og gir informasjon til våre ansatte om, sier Nedregotten på spørsmål fra NTB.

Dataangrepet ble politianmeldt til Oslo politidistrikt tirsdag.

Håp om at samtlige aviser kan komme ut fredag

Amedia har et håp om at nødløsningen gjør at alle aviser kan komme ut fredag.

– Siden i går har vårt primære mål vært å få etablert en fullverdig printproduksjon for papiravisene våre. Vi fikk ut 13 aviser i går, trykt og levert på dørmattene – i postkassene til abonnentene våre. Slik det ser ut nå, har vi godt håp om at samtlige aviser kommer på gata i morgen, sa konserndirektør for data og teknologi, Pål Nedregotten, på en digital pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Amedia opplyser at mellom 65 og 70 aviser kommer ut.

Han sier de har jobbet med å få oversikt over situasjonen med om data har kommet på avveie.

– Situasjonen slik den er nå, så kan vi verken bekrefte eller avkrefte at data er på avveie, vi gjør fortløpende analyser, sier Nedregotten.

Amedia ble rammet av et omfattende dataangrep natt til tirsdag. Det har lammet mediekonsernets systemer, og onsdag kom det ikke ut aviser. Torsdag klarte Amedia altså å få ut 13 aviser.

Hackerne som angrep Amedia, har lagt igjen et krav om løsepenger. Selskapet har besluttet at de ikke vil betale.

