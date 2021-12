Tre av ti har endret planlagt utenlandsferie neste år

– Slik smittesituasjonen har utviklet seg med omikronvarianten oginnføring av nye tiltak, er det ikke overraskende at mange nå følerutrygghet rundt å planlegge utenlandstur- eller ferie neste år, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

I undersøkelsen, utført av YouGov for Tryg i desember, svarer 30 prosent ja på at de har endret ferieplaner i utlandet for neste år på grunn av den forverrede koronasituasjonen.

– Det kan være lurt å se an utviklingen. Svært mange land har nåbetydelige restriksjoner, og forholdene rundt innreiseregler, karantene ogandre restriksjoner endres på kort varsel, sier Brandeggen.

(©NTB)