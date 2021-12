Barneombudet sterkt kritisk til rødt nivå på videregående

– Det skal være faglige råd, ikke frykt som styrer tiltakene. Å legge på litt ekstra når det gjelder tiltak for å være på den sikre siden er uholdbart etter to år med pandemi, sier Engh.

Hun ber regjeringen snu og sette videregående skoler på gult nivå fra 3. januar. Barneombudet påpeker at ungdommene allerede har båret en stor byrde gjennom pandemien.

– Dette er særlig alvorlig nå som regjeringen har kunnskap om hvilke alvorlige konsekvenser det har å begrense elevenes fysiske tilstedeværelse på skolen, sier barneombudet.

Griper inn i rettigheter

Mandag valgte regjeringen å sette faglige råd fra både Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet (FHI) og Utdanningsdirektoratet til side og videreføre rødt smittevernnivå i den videregående skolen.

Rødt nivå på videregående betyr fortsatt tilstedeværelse og undervisning, men krav til få nærkontakter og avstand for de eldste elevene. I tillegg innebærer det en del digital undervisning.

– At de holdes på rødt nivå over hele landet, er uholdbart siden det er i strid med samtlige faglige råd. Tiltaket innebærer mye hjemmeskole og lite sosial kontakt for mange ungdommer, sier Engh.

Barneombudet minner om at det politiske handlingsrommet er begrenset når det innføres tiltak som griper inn i viktige rettigheter som er av samme rang som Grunnloven.

– Regjeringen bør raskt vurdere om det er behov for nasjonale tiltak i skolen, eller om dette er noe som kan gjøres lokalt ved behov. Generelt må de vurdere tiltakene de innfører overfor barn, minst hver 14. dag siden tiltakene overfor barn må vare så kort tid som mulig, sier hun.

Tydelige råd

I sine faglige råd påpeker FHI at smitten i videregående har vært vedvarende lav. I tillegg er denne gruppen nylig vaksinert med annen dose, og det er sannsynlig at dette bidrar til en smittereduserende effekt, også mot omikron, fastslås det.

«Det er derfor ikke grunnlag for rødt tiltaksnivå nasjonalt», konkluderer FHI.

Utdanningsdirektoratet går i sine vurderinger enda lenger og skriver at rødt nivå i videregående skole må avvikles så snart som mulig.

Utdanningsdirektoratets vurdering er at rødt nivå i videregående ikke er forholdsmessig slik smittesituasjonen er i dag.

«Rødt nasjonalt nivå i videregående skole kan ikke opprettholdes», skriver direktoratet.

Forsvarer rødt nivå

Statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet forklarte mandag beslutningen med at erfaring fra tidligere i pandemien viser at gult nivå ikke fungerer så godt på videregående skoler.

Det samme trekkes fram av statssekretær Halvard Hølleland (Ap) i Kunnskapsdepartementet.

– Vi er opptatt av å lytte til de som jobber i skolen. Den klare tilbakemeldingen vi har fått fra fylkeskommuner og videregående skoler, er at gult nivå ikke fungerer i videregående opplæring, sier Hølleland i en skriftlig uttalelse til NTB.

– I videregående opplæring blandes elever på tvers i mange ulike fag og klasser i løpet av en skoledag, og gult nivå er dermed i realiteten ikke er et alternativ for oss nå.

Statssekretæren legger til at regjeringen ville unngå å sette et nytt tiltaksnivå midt i ferien.

– Det krever store ressurser å planlegge for gult nivå i videregående opplæring, og det kan i verste fall føre til at skolene ikke får åpnet første skoledag etter juleferien, sier Hølleland.

Det nasjonale tiltaksnivået vil bli vurdert på nytt i uke to.

