Amedia utsatt for alvorlig dataangrep

Det er fordi systemer for publisering av papiravis, annonser og abonnementshåndtering ikke fungerer som normalt, skriver Amedia i en pressemelding.

Kaotisk

– Situasjonen er uklar. Problemene vi opplever, skyldes et eksternt dataangrep mot enkelte av våre systemer. Vi er i ferd med å få oversikt over situasjonen, men kjenner ennå ikke det fulle skadepotensialet. Vi har allerede satt i verk omfattende tiltak for å begrense skaden og for å gjenopprette normal drift så raskt som mulig, sier konserndirektør for teknologi, Pål Nedregotten.

Produksjon av stoff til nettaviser går som normalt til tross for problemene.

Problemene er begrenset til de systemene som administreres av Amedias sentrale IT-selskap, Amedia Teknologi. Amedias andre systemer fungerer som normalt, ifølge pressemeldingen.

– Alle tilgjengelige ressurser jobber nå intenst med å løse problemene og avdekke hvilke skader som er skjedd. Vi beklager de problemene som har oppstått og som på ulike måter rammer våre kunder og ansatte, sier Nedregotten

Personopplysninger

Det er fortsatt uklart om personopplysninger har kommet på avveie. Amedia kan ikke utelukke det, men foreløpig har de ingen sikre opplysninger om at det har skjedd.

– Amedia jobber nå med utgangspunkt i at kundedata kan være kompromittert. Hvis personopplysninger er kommet på avveie, vil berørte bli informert raskest mulig. Dette vil gjelde både kunder og ansatte. Datatilsynet vil i et slikt tilfelle bli varslet om hva som er skjedd og hvordan vi jobber med avbøtende tiltak, sier Nedregotten.

I abonnementssystemet som er blitt angrepet, ligger det navn, adresse, telefonnummer og abonnementsform og -historikk om abonnentene. Andre data som aID-passord, lesehistorikk og opplysninger om bankkort er ikke berørt.

Saken vil bli politianmeldt, ifølge Nedregotten.

