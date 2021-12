Helsemyndighetene anbefaler gult nivå etter jul

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at det nasjonale tiltaksnivået i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler opprettholdes på gult nivå.

Samtidig anbefaler de å senke det nasjonale tiltaksnivået for videregående skoler fra rødt nivå til gult nivå.

Helsedirektoratet mener gult nivå bør vurderes på nytt før uke tre.

De to fagetatene går også inn for omfattende testing av elever og lærere.

Folkehelseinstituttet foreslår at alle elever og ansatte tar en selvtest før skolestart, enten dagen før eller før oppmøte om morgenen samme dag.

Etter dette foreslås det jevnlig testing så snart det er tilgang på tester.

Helsedirektoratet og FHI ønsker også et fritak fra smittekarantene i arbeidstida for lærere og barnehageansatte så lenge disse følger et strengt testregime.

Det er nå opp til regjeringen å bestemme hvordan anbefalingene vil bli fulgt opp.

[ Smitten synker foreløpig i Oslo: – Vi tror at smittetallene kommer til å øke igjen ]