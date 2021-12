Erna Solberg: – Vi er for få nordmenn

– Den virkelig store utfordringen neste år er to trender som møter hverandre: Næringslivet som mangler arbeidskraft, samtidig som det finnes mange folk som trenger en jobb, sier Solberg til NTB.

Hun har stilt opp til juleintervju, men vil helst snakke om hva Høyre skal utfordre regjeringen på til neste år.

– Det aller viktigste for oss neste år er å spleise de ledige jobbene med dem som ikke har jobb. Og finne ut hvordan vi gir arbeidsledige den kompetansen de trenger, sier Solberg.

En av løsningene mener hun ligger hos bedriftene selv.

– Arbeidsgivere må være innforstått med at det ikke nødvendigvis står en nyutdannet 22-åring eller 19-åring med fagbrev og banker på døren. De må kanskje investere i folk sånn at de får utdanning mens de jobber, sier den tidligere statsministeren.

[ Bekymret Raymond før ny koronajul: – Nedstenging er en ulikhetsmaskin ]

Travel jul

NTB blir med Solberg på en liten runde på julemarkedet på Karl Johan for å ta noen bilder. Det har blitt knapt med tid til julegavehandel.

– Det har vært travelt nok, selv om jeg ikke er statsminister. Og så har jeg vært i karantene, sier Solberg, som fikk smitte inn i hjemmet via ektemannen Sindre Finnes i førjulstiden. Hun vet ikke at julaften skal hun oppleve en ny karantene. Før den tid blir det noen dager «i frihet».

På markedet kjøper hun både brente mandler og ullsåler.

På julemarkedet blomstrer handelen, og pengene ser ut til å sitte løst. Koronapandemien har rammet ulikt. Mens noen bransjer permitterer, sliter andre med å få ansatt nok folk.

– Det er det vi så tidligere i pandemien. De som har vært ledige, har ikke den kompetansen som trengs for de jobbene vi har. Det blir kjempeviktig å jobbe med utdanningssystemet vårt, sier Solberg.

[ Gunhild Stordalen: – Den grådigheten du ser blant de én prosent rikeste, er så skuffende ]

– For få nordmenn

NHOs medlemsundersøkelse fra desember viser at rundt halvparten av 2.200 bedrifter sier at de mangler kvalifisert arbeidskraft, til tross for koronatiltak.

– Det er for få nordmenn i forhold til alle jobbene som skal gjøres framover. Vi må rett og slett være tydeligere på hvor vi bruker arbeidskraften, og så må vi sørge for kompetansepåfyll, sier den tidligere statsministeren.

– Dere styrte i åtte år, og nå viser det seg at norske bedrifter sliter med å finne riktig kompetanse når de skal ansette. Hva gjorde dere feil?

– Vi har gjort masse på dette allerede, men det finnes ingen «quick fix», og det må gjøres enda mer. Og så har det vært perioder med mangel på jobber. Men dette er en konsekvens av at det nå går godt, sier Solberg.

– Først og fremst er jo dette en gyllen mulighet til å få dem som står utenfor arbeidslivet, og som kan jobbe, inn igjen i arbeidslivet. Men vi må være innstilt på at vi skal omskolere oss.

[ Helsetilsynet varsler mangler ved Nav: – Står du i en krise, får du ikke hjelp her og nå ]

Opposisjon

Selv har Solberg omskolert seg inn i opposisjon på Stortinget igjen etter valgnederlaget i høst.

– Det er både små og store ting som tar tid når du både skal skifte jobb. Ny epostadresse og nye datasystemer og alt mulig sånt, sier hun.

– Hva synes du om jobben Jonas Gahr Støre gjør som din etterfølger?

– Jeg er uenig i politikken hans på noen viktige områder. Jeg er uenig i hans nedvurdering av kunnskap og kompetanse for eksempel, sier Solberg.

Hun viser blant annet til regjeringens grep på skolefeltet.

– De tingene de gjør på skole, med å ta vekk naturfagtime, ta vekk lærerspesialistordningen og senke kravene inn på lærerutdanningen. Det er feil retning.

[ Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) nekter å la krisene stoppe regjeringsprosjektet. – Vi er i rute ]

– Savner deg

Ute på julemarkedet later det til å være flere som vil ha Solberg tilbake som statsminister.

– Vi savner deg, sier en forbipasserende dame.

– Du er den beste statsministeren, sier en annen.

Solberg holder fast ved at hun vil tilbake på statsministerkontoret om fire år.

– Det er min plan. Fire år er lang tid i norsk politikk, men det er jo min plan i øyeblikket. Så skal jeg svare valgkomiteen til Høyre etter hvert.

[ Linn Ullmann: – Når angsten tar tak, kan det virke å sette seg ned og oversette et dikt ]