Studie: Tredje vaksinedose viktig for personer på immundempende medisiner

De to første vaksinedosene viste seg å ha liten eller ingen effekt for personer som går på immundempende medisiner. Utviklingen av såkalte t-celler som sloss mot koronaviruset, har ikke hatt samme effekt for denne gruppen pasienter som hos andre. Men nå viser en studie blant 125 pasienter i Norge at en tredje vaksinedose har svært gledelig effekt, skriver NRK.

– Vi gjør veldig oppmuntrende funn. Vi ser at de fleste som ikke hadde antistoffer etter to doser, får det etter tre doser. Det er fantastisk bra, forteller overlege Guro Løvik Goll som er forsker ved revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet sykehus.

Studien er et samarbeid mellom Diakonhjemmet, Oslo universitetssykehus, Ahus og Folkehelseinstituttet.

Personer som bruker immundempende medisiner kan utgjøre så mange som 50.000 personer i Norge. Det er blant annet mange pasienter med autoimmune sykdommer. Goll sier at mange av disse vil trolig ha god nytte av en fjerde og femte vaksinedose også.

