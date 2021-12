Nytt covid-19-legemiddel tas i bruk i Norge – skal ikke erstatte vaksine

Legemiddelet er mest aktuelt for bruk hos pasienter med høy alder eller underliggende sykdommer, som diabetes, kols eller hjertesvikt, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket til NRK.

– Noen spesialister er redde for at dette skal bli et slags alternativ til vaksiner, at folk som ikke vil ta vaksiner, sier «jeg vil heller ha disse legemidlene». Legemidlene vil jo virke en stund, men vi har begynt å se allerede at noen pasienter, når de har fått disse legemidlene, blir resistente og at viruset forandrer seg. Så det er veldig masse man må passe på her, altså, sier Madsen.

Tidlig behandling av covid-19 kan være et viktig tiltak for å hindre at sårbare pasienter utvikler et alvorlig sykdomsforløp.

– Det er inngått en innkjøpsavtale mellom GSK og Helse sør-øst, og de første dosene sotrovimab har denne uken ankommet Norge, opplyser legemiddelselskapet GSK i en pressemelding.

Europeiske legemiddelmyndigheter innvilget nylig markedsføringstillatelse for legemiddelet for tidlig behandling av covid-19. Basert på denne godkjennelsen, er det også gitt norsk markedsføringstillatelse, heter det videre.

