Helsemyndighetene ber koronautsatte vurdere egen risiko i jula

Sosial kontakt er viktig, spesielt i jula og andre høytider. For at jula skal bli så trygg som mulig for alle, har Helsedirektoratet og FHI kommet med noen råd for hvordan man trygt kan være sosial, selv om man er i en utsatt gruppe.

Er man i en utsatt gruppe, må man selv vurdere risikoen for smitte og bestemme hvilke ytterligere tiltak som er nødvendige for å kunne ha besøk og kontakt med familie og venner.

Risikoreduserende tiltak som kan vurderes ved besøk, er blant annet å tilpasse antall personer til størrelsen på boligen slik at det er mulig å holde én meters avstand. Det er mindre risiko ved å møtes utendørs enn inne.

Munnbind kan også vurderes, særlig for uvaksinerte, hvis det ikke er mulig å holde meteren.

Eldre og andre personer i risikogrupper som er fullvaksinert og har fått oppfriskingsdose, kan vurdere selv om de ønsker å være tett på uvaksinerte barn uten luftveissymptomer, gi klemmer, ha dem på fanget og så videre.

Uvaksinerte voksne anbefales å redusere sosial kontakt og beskytte seg selv og andre med flere andre smitteverntiltak enn de generelle.

