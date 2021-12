Venstre-topp fikk nøkkel til pendlerbolig – sendte søknad to uker senere

– Jeg søkte aldri om pendlerbolig, men fikk bare nøkkelen i hånden uten nærmere forklaring, skriver tidligere statssekretær Rebekka Borsch (V) til VG.

To uker senere fylte hun ut søknaden om pendlerbolig, hvor hun bekrefter at hun bor mer enn 40 kilometer fra arbeidsstedet, som er grensa for å få tildelt pendlerbolig.

– Jeg stolte på at Statsministerens kontor (SMK) hadde sjekket dette siden noen der på forhånd hadde landet på at jeg skulle få pendlerbolig, skriver Borsch i en SMS til avisen.

På spørsmål om hvorfor Borsch fikk tildelt pendlerbolig, svarer fagdirektør Tor Borgersen ved SMK i en epost:

– I søknadsskjemaet for pendlerbolig skal man bekrefte at man bor minimum 40 kilometer fra arbeidsstedet. Man signerer samtidig på at man har satt seg inn i reglene for boligordningen i Håndbok for politisk ledelse, hvor kravet om skattemessig bosted minst 40 kilometer fra arbeidsstedet også er nevnt.

Han sier at Borsch fikk oversendt Håndbok for politisk ledelse samme dag som hun fikk nøklene til leiligheten. I tillegg understreker fagdirektøren at Borsch selv skriftlig bekreftet at hun oppfylte kravene for pendlerleilighet da hun signerte søknaden.

– Vi har ikke registrert at hun har korrigert opplysningene siden, skriver Borgersen.

