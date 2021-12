Her bor de som trolig kjører minst bil i Norge

– Dette er veldig spesielt og ekstremt lavt, sier forsker Vibeke Nenseth ved Transportøkonomisk institutt (TØI) om at de om lag 50.000 som bor i Gamle Oslo, så sjelden er å se i en bil.

– Nasjonalt foregår 63 prosent av reisene med bil. Gjennomsnittet for hele Oslo er 35 prosent, påpeker hun.

Teodor Bruu, som er leder av bydelsutvalget i Gamle Oslo for MDG, synes det er gledelig at så mange klarer seg uten bil i bydelen. Helt fornøyd er han likevel ikke.

– Det bør være et mål at antallet privatbiler er så nær null som mulig, sier Bruu.

Korte avstander

Mye må endre seg før vi kommer dit, for i dag er det om lag 13.200 personbiler i Gamle Oslo.

Det går fram av en ny undersøkelse som TØI har gjennomført for Bydel Gamle Oslo, om daglig mobilitet og bilbruk i bydelen.

Likevel er det langt færre biler i Gamle Oslo enn mange andre steder i hovedstaden. Mens så mye som 55 prosent av husholdningene i Gamle Oslo ikke har tilgang til bil, er det bare 34 prosent i hele Oslo som er i samme situasjon.

– Hva kan forklare denne forskjellen?

– I Gamle Oslo er byen tett, det er korte avstander til det meste og et svært godt kollektivtilbud, svarer Nenseth.

I stedet for å kjøre bil, velger mange derfor å gå, sykle eller reise kollektivt. Oslo S er selve kollektivnavet for mange, med både tog, T-bane, trikk og busser.

– Halvparten av befolkningen i bydelen går til minst én aktivitet i løpet av dagen, og halvparten benytter også kollektivtransport, forteller Nenseth.

Hun viser i tillegg til en egen undersøkelse som viser at hele 71 prosent av dem som følger barna sine til barnehager og helsestasjoner i Gamle Oslo, går dit, mens ytterligere 10 prosent bruker sykkel.

[ Vanlige folke vil heller ha bedre vedlikehold enn nye veier ]

Metningspunktet?

Hvem er så de som likevel velger å bruke bil i Gamle Oslo, selv om de bor så sentralt til? Jo, det er i all hovedsak de som ser seg selv som helt bilavhengige.

– Dette er innbitte bilbrukere som er lite interessert i noen av tiltakene som er ment å redusere bilbruken, forteller Nenseth.

– Det kan tyde på at metningspunktet for å redusere biltrafikken fra egne beboere er nådd i bydelen.

– Det kan altså bli vanskelig å redusere bilbruken i Gamle Oslo til under dagens nivå på 16 prosent, uansett hvilke virkemidler som tas i bruk?

– Ja, mange av bilbrukerne mener at de må bruke bilen uansett, og noen av disse er avhengige av bil i hverdagen på grunn av jobb eller helseutfordringer, svarer Nenseth.

Dette går også fram av kommentarer fra deltakere i den nye TØI-undersøkelsen. Her er et par av dem:

«Bil brukes fordi jeg MÅ bruke den. Økte utgifter vil kun gjøre hverdagen dyrere, uten å redusere bilbruken.»

«Alle disse bilbegrensningstiltakene dere lister opp er kun med på å gjøre livet vanskeligere og dyrere for vanlige fattigfolk og har ingen effekt utover å tilfredsstille bilhaternes markeringsbehov.»

Teodor Bruu (MDG) leder av bydelsutvalget i Gamle Oslo. (Kelly, Ryan/NTB)

[ Uten førerkort stanser Utkant-Norge ]

– Omdisponere p-plasser

Teodor Bruu i MDG lar seg likevel ikke avskrekke av dette.

– At en del fortsatt opplever å være avhengige av bilen, tar jeg som et klarsignal til å fortsette arbeidet med mer bildeling. Det vil også være gunstig for den enkeltes økonomi, sier han.

– Det at det samtidig er slik at så mange klarer seg uten bil, tar jeg som et klarsignal til å omdisponere flere parkeringsplasser til større arealer for gående og syklende, og for å utvide lekeplasser og områdene til skoler og barnehager, fortsetter Bruu.

– Hvorfor har dere bedt TØI om å sjekke blant annet bilbruken i Gamle Oslo?

– Vi jobber for å gjøre bydelen best mulig for innbyggerne. Færre biler vil føre til mindre støy, bedre luft og også gjøre hverdagen mindre stressende. Selv om mange av tiltakene som kan gjennomføres for å få til dette, bestemmes av kommunen og ikke bydelen, er det bra at vi skaffer oss et faktagrunnlag, svarer Bruu.

– Men har det noen hensikt med flere tiltak som kan legge hindringer i bilbruken, når TØI tror metningspunktet for hvor lav den er, allerede kan være nådd?

– Det er fortsatt mange biler som kjører omkring i bydelen, og jeg tror det vil bli populært når resultatene av arbeidet for å begrense bilbruken blir synlige.

Selv om mange bilbrukere der er negative til slike tiltak, er oppfatningen en annen hos dem som tross alt utgjør flertallet, påpeker Nenseth.

– Majoriteten i befolkningen i bydelen, som ikke bruker bil, tror i langt større grad på tiltak for å redusere biltrafikken, som for eksempel tiltak som treffer gjennomfartstrafikken, opplyser hun.

[ – Vi undervurderer skadeomfanget av alvorlige skader i trafikken ]

Unge kjører lite

TØI kan også konstatere følgende om beboerne i Gamle Oslo, i den nye undersøkelsen sin:

Flere kvinner enn menn reiser kollektivt, mens menn i større grad kjører bil og sykler.

De som er i alderen 18–24 år reiser mer kollektivt og kjører mindre bil enn personer over 24 år.

Personer i alderen 45–55 år kjører mest bil.

De med høy utdanning går mer og reiser mer med bil, og mindre med kollektivtransport enn de med lavere utdanning.

De med høy inntekt sykler og går mer og reiser mer med bil, og reiser mindre med kollektivtransport enn de med lavere inntekt.

Personer med innvandrerbakgrunn fra ikke-vestlige land, reiser mer kollektivt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen