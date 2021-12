FHI: Omikronvarianten vil gi en ny bølge av epidemien fra januar

Saken er oppdatert

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI sier i en pressemelding at omikron-situasjonen fremdeles er alvorlig.

– Men det er usikkert hvor stor bølgen blir, og det vil avhenge av egenskaper ved varianten, smittespredningsevne og utbredelse, effekt av vaksinasjon, effekt av smitteverntiltak og effekt av egenvalgte atferdsendringer, sier Vold.

Hun sier videre at myndighetene må være i beredskap og følge utviklingen framover.

– Det er usikkerhet om den videre utviklingen. Det er nødvendig med årvåkenhet, god beredskap i helsetjenesten og beredskap i kommunene for å innføre nye tiltak dersom det blir nødvendig, sier Vold.

Blir dominerende

I risikorapporten fastslår FHI at antall påviste koronatilfeller og koronainnleggelser stadig er på et høyt nivå, men at det er tegn på avflating.

De skriver videre at sykehus, sykehjem, fastleger og legevakter opplever stor belastning som følge av syke pasienter, økt sykefravær blant helsepersonellet og mindre tilgang på vikarer fra utlandet.

Omikron-varianten er i ferd med å etablere seg i Norge og vil ifølge FHI være dominerende om få uker. Den har større spredningsevne enn deltavarianten, som dominerer nå.

– Det kan skyldes en iboende økt smittsomhet, større evne til å omgå befolkningens immunitet eller en kombinasjon, skriver FHI.

Svekket vaksine-effekt

Vaksinasjon vil sannsynligvis beskytte godt mot alvorlig sykdom med omikronvarianten, men beskyttelsen mot smitte er redusert sammenlignet med tidligere varianter, skriver FHI.

De mener fortsatt det er for tidlig å konkludere om omikronvarianten gir like alvorlig sykdom som deltavarianten eller mindre alvorlig.

– Det er ingen indikasjoner på at sykdomsbildet er verre med omikronvarianten, understreker de samtidig.

– Tiltakene bør fortsette

FHI sier størrelsen på smittebølgen i januar er usikker.

– Den kan bli svært stor med opp mot flere hundre daglige innleggelser. Størrelsen vil avhenge av egenskaper ved varianten, utbredelse og effekt av vaksinasjon, effekt av smitteverntiltak og effekt av befolkningens egenvalgte atferdsendringer, skriver FHI.

De fremholder samtidig at det er vanskelig å vurdere risikoen for en influensaepidemi denne sesongen, men sier den kan bli mildere enn vanlig slik som tidligere grunnet tiltakene mot korona.

Ifølge FHI er det ingen grunn til å lette på tiltakene nå.

– Tiltakene bør fortsette og eventuelt justeres slik at en forventet epidemibølge forårsaket av omikronvarianten flates ut og man unngår en stor sykdomsbyrde og overbelastning av helsetjenesten.

