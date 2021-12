Lang PCR-svartid et hinder for å teste seg ut av karantene

Karanteneregelverket sier at man i utgangspunktet skal være i karantene i ti dager, men at man kan teste seg ut på dag sju med en PCR-prøve. Hurtigtest er ikke godt nok.

Overfor avisen vedgår assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at det er problematisk om svartiden er lang.

– Det er riktig at PCR-tester har svært liten verdi om de ikke besvares innen et døgn for dem som skal teste seg ut av karantene, sier han.

Nettavisen opplyser at de har analysert svartiden på positive koronaprøver i Oslo i forrige uke. Tallene viser at det er en forsinkelse på opptil fire dager, og at det ved under 100 av 1.000 positive, daglige prøver har blitt gitt svar samme dag.

Ifølge Nakstad er en av årsakene at en mye større andel enn tidligere tester positivt, og at man derfor ikke kan effektivisere analyseringen ved å slå fire og fire prøver sammen, slik man har gjort tidligere.

Det jobbes nå i kommunene med å skille ut PCR-prøver fra personer som har testet positivt på selvtest, slik at man kan skille disse i egne analyser.

