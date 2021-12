Justisministeren skattet ikke av pendlerbolig – får baksmell

Mehl har hatt pendlerbolig helt siden hun ble valgt inn på Stortinget i 2017. I en periode mellom oktober 2017 og juli 2018 var hun folkeregistrert på pikerommet på farens gård i Innlandet, der hun ikke hadde boutgifter, skriver Aftenposten.

Skatteetaten har fastslått at politikere som bor gratis hjemme, må betale skatt av pendlerboligen. Det gjorde ikke justisministeren.

– Jeg er blitt oppmerksom på at jeg ikke er blitt skattlagt for skattepliktig pendlerbolig i en periode fra oktober 2017 til juli 2018 og har betalt for lite skatt, heter det i en henvendelse Mehl sendte til Skatteetaten 25. november i år som Aftenposten har fått innsyn i.

Til avisen sier justisministeren at hun ikke forsto at hun måtte betale skatt på fordelen av fri stortingsleilighet. Stortinget selv har heller ikke trodd politikere som bodde gratis hjemme, måtte skatte av pendlerboligen.

– Dette er selvsagt en sak jeg gjerne skulle vært foruten. Jeg er opptatt at ting skal være riktig og håper vi kan få ryddet opp i dette så fort som mulig, sier justisministeren.

Hun sier hun informerte både partileder Trygve Slagsvold Vedum og Statsministerens kontor om at hun kunne være en del av Stortingets pendlerbolig-gjennomgang i forbindelse med forhåndssamtaler alle statsråder har før utnevnelse.

