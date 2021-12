Hopp i tallet på personer som får første vaksinedose

Ifølge Aftenposten fikk 13.341 personer første dose i uke 50, mot 9.354 i uka før.

– Vi ser en bra økning i førstedoser, til nesten 2.000 per dag i forrige uke. Vi tror dette har med den store oppmerksomheten om epidemien og omikronvarianten å gjøre, skriver FHI-overlege Preben Aavitsland til avisa.

FHI har ikke gjort noen analyse om bakgrunnen til dem som tar første dose, ei heller om hvorfor de nå kommer for å vaksinere seg, men utviklingen er slik over hele landet.

[ Intensivsykepleiernes instendige julebønn: Vaksiner deg! ]

Per 20. desember hadde 4.272.173 personer her i landet fått første dose av koronavaksinen. Det utgjør en andel på 92,3 prosent av befolkningen over 18 år, ifølge FHI.

Totalt er det satt 9.451.485 vaksinedoser.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen