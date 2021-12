SV vil ha rask avklaring om lønnsstøtte

– Vi forhandler med regjeringen og har dialog nå gjennom dagen. Vi har en ambisjon om å lande det fortest mulig, enten i dag eller i morgen, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

Et hovedkrav fra SVs side er at makstaket på 30.000 kroner i måneden per ansatt må heves.

– Men vi ser også på andre tilpasninger og justeringer, sier Kaski til NTB.

Kravet om et høyere makstak kommer etter at EØS-tilsynet Esa i helgen presiserte at det ikke er noe i EØS-reglene som gjør at taket må settes til 30.000 kroner. Dette taket er det regjeringen selv som har satt.

EØS-reglene innebærer derimot at støttenivået må begrenses til 80 prosent av den ansattes lønn.

Kaski sier målet nå er å få presentert en løsning så raskt som mulig som bedrifter og ansatte kan ha trygghet for at det er flertall for på Stortinget.

– Vi ser på å heve taket, og vi ser på andre justeringer som kan gjøre at ordningen treffer bedre, og som det er mulig å gjennomføre raskt innenfor den tida vi har til rådighet.

