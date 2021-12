Nær fire av ti må stramme inn for å kunne betale strømregningen

I Kantars energibarometer for fjerde kvartal svarer også 7 prosent at de trenger hjelp for å kunne gjøre opp for seg, melder NRK.

– Mange forbrukere er fortvilet nå, sier avdelingsleder Eva Fosby Livgard i Kantar.

Det er først og fremst de yngre som rammes, ifølge Livgard.

– De siste ukene har vi hørt om studenter som må redusere på komforten – skru ned på innetemperaturen, dusje andre steder enn hjemme og som er forsiktige med matlagingen, sier hun og legger til at også aldersgruppen fra 30 til 45 år rammes særlig.

[ 50.000 flere kan få bostøtte på grunn av strømprisene ]

Kantar-undersøkelsen ble gjort i perioden 25. november til 8. desember – før regjeringen kom med sin siste strømstøttepakke.

Saken fortsetter under videoen

Mandag blir det satt rekord på både timesprisen og dagsprisen på strøm i Sør-Norge. Snittprisen per kilowattime vil mandag ligge på 3,11 kroner i Sør-Norge. Mellom klokken 18 og 19 er prisen på 4,59 kroner per kilowattime.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen