Energi Norge: Flere nettselskaper utsetter ny nettleieordning

Da flertallet på Stortinget før helgen ble enige om å utsette innføringen av ny nettleieordning fra nyttår, meldte flere strømleverandører at de ville følge opp vedtaket og reversere prosessen med ny nettleieordning.

Mandag vil enda flere selskaper utsette innføringen, melder Energi Norge – interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen for energiselskap. Men det er ikke nødvendigvis positivt for strømkundene.

– Etter å ha jobbet på spreng for å innføre en mer rettferdig og kostnadsbesparende nettleie fra nyttår, kaster nå mange nettselskaper seg rundt for å kunne beholde den gamle modellen. Det er strømkundene som står igjen som taperne etter den politiske vinglingen i denne saken, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

[ Nær fire av ti må stramme inn for å kunne betale strømregningen ]

Han mener at dette ikke vil bety noe for den samlede nettleien for strømkundene – som fortsatt bestemmes av myndighetene helt uavhengig av prismodell.

– Helomvendingen betyr bare at folk med lavt og jevnt strømforbruk fortsatt må subsidiere elbileiere og andre med stort samtidig forbruk som påfører strømnettet milliardinvesteringer, sier Kroepelien i en pressemelding.

Saken fortsetter under videoen

Selv om mange nettselskaper utsetter innføringen av den nye nettleien, vil mange gjennomføre den som planlagt, noe de har full anledning til.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen