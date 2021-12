Det blir grisekaldt i juleuka i både nord og sør

Meteorologene har allerede meldt fra om at mildværsperioden snart er over, og at det vil bli gradvis kjøligere fram mot julaften og i romjula. Det er kald luft fra øst som sørger for minusgradene.

Mandag tvitrer Meteorologisk institutt i tillegg at det ventes at det kan bli rundt 30 minusgrader på Finnmarksvidda. Kaldt nok, men om vinteren nærmest en normaltemperatur på vidda.

Ifølge nettstedet Vær og vind er den kaldeste temperaturen målt i desember i Finnmark hele 51,3 minusgrader – målt i Karasjok nyttårsaften i 1885.





Kaldere og kaldere

Østlandet slipper heller ikke billig unna. I indre strøk kan temperaturen bli mellom 20 og 25 minusgrader.

– Til og med på Vestlandet blir det rundt null grader, og det pleier å være det mildeste stedet i Norge om vinteren, sier vakthavende meteorolog Julie Solsvik Vågane til Dagbladet.

Det blir stadig kaldere utover uka på Østlandet, og det er på julaften og den påfølgende helgen at det blir kaldest i første omgang. I Nord-Norge er det omvendt, der starter kuldeperioden allerede i løpet av mandagen.

Hvit jul – noen steder

I Nord-Norge og Trøndelag kan man også forberede seg på at det blir en hvit jul med snødryss i dagene fram mot julaften.

På Østlandet er det langt fra sikkert at det blir skikkelig julestemning utendørs. Snøen som kom i begynnelsen av måneden, har de fleste stedene smeltet bort under mildværet, og selv om det blir gradvis kaldere utover uken, så er det ikke meldt mye nedbør framover.

– Det ser egentlig tørt ut for Østlandet, men det kan komme et lite dryss av snø 23. desember, avhengig av hvor bygen kommer, sier Solsvik Vågane til Dagbladet.

På Vestlandet blir det akkurat for mildt til at nedbøren legger seg som snø, og ut mot kysten vil nedbøren komme som regn.

