60 omikronprøver i Bergen hadde feil svar

Det er Mikrobiologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus som lørdag oppdaget at to analysebrett med prøver sendt fra Bergen legevakt torsdag, var blitt byttet om. Til sammen 188 prøver måtte derfor bli analysert på nytt, skriver VG.

​- Alle prøvene er hentet fram og analysert på nytt. Ved ny analyse fant vi at 30 prøver som vart besvart som koronapositive, egentlig var negative for korona, og at 30 prøver som var besvart som negative, egentlig var positive for korona, sier avdelingssjef Elling Ulvestad ved Mikrobiologisk avdeling.

Ulvestad opplyser at alle de som er berørt, vil bli kontaktet direkte. Folk oppfordres derfor ikke til å ringe smittesporingsteamet som fra før har stort arbeidspress.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen