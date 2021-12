Nedlagt brannstasjon i Haugesund totalskadd i brann

Brannvesenet i Haugesund lyktes med å hindre spredning til nabobygningene etter at brannstasjonen begynte å brenne like før klokken 21 fredag. Vel tre timer senere var etterslokkingen i gang og ved 2-tiden natt til lørdag sier politiet at det ikke er sett flammer på en stund.

– Nå skal brannmannskapene pøse på vann noen timer, forteller operasjonsleder Brit Randulff i Sørvest politidistrikt til NTB.

– Det er et gammelt murbygg med tømret treverk inni. Det gir stor brannenergi, sier brannsjef Jan Ove Solstrand til Haugesunds Avis.

Den gamle brannstasjonen i Kirkegata har ikke vært i bruk på en stund, og det skal ikke være folk i bygningen.

Ti minutter før brannen ble meldt, ble politiet varslet om at ungdommer drakk og bråket i området. Vitner har også fortalt om kruttlukt på stedet, men ingen har meldt seg.

– Vi har fått en del opplysninger som vi skal jobbe videre med, sier operasjonsleder Brit Randulff og legger til at de fortsatt er interessert i informasjon om ungdommene.

– Det er grunn til å tro at de har noe med saken å gjøre, sa politiet til Haugesunds Avis tidligere på kvelden fredag.

Tre omkringliggende bygninger og rundt 20 personer er fortsatt evakuert natt til lørdag.

