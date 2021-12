Kjørelærer mistet lappen etter råkjøring – fortsatte å ha kjøretimer

Under rettssaken om råkjøringen i Oslo tingrett i fjor sommer tilsto mannen å ha kjørt 137 kilometer i timen i 80-sonen, og han ble fratatt lappen i ti måneder.

Likevel fortsatte han å jobbe som kjørelærer, selv om han ikke hadde gyldig førerkort. I februar i år ble mannen dømt til 24 dagers fengsel i tingretten for å ha hatt minst 109 timer med kjøreopplæring med rundt 18 elever over en tremånedersperiode etter at mannen hadde mistet lappen. Det var først da Vegvesenet foretok en kontroll av kjøreskolen i september i fjor at mannen sluttet med kjøreopplæringen. Han ble også dømt til tap av førerretten i ytterligere ett år.

Aktor mente at straffen var for lav og anket. Da saken gikk i Borgarting lagmannsrett torsdag denne uken, ba aktor om 90 dagers fengsel for mannen og at han skal fratas førerkortet i tre år.

Lagmannsretten var enig i at tingrettens fengselsstraff var for mild og satte tiden til 60 dager. Den var likevel enig med tingretten i at mannen skal fratas førerkortet i ett år, beregnet fra 9. februar i år.

