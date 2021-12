Vil ikke tallfeste hvor mange covid-19-pasienter sykehusene kan ta imot

– Vi verken kan eller ønsker å definere noe gitt antall intensivplasser da dette først og fremst er et spørsmål om hva som er behovet. Vi må øke om det trengs og vil så langt det lar seg gjøre ikke slutte å ta imot alvorlig syke pasienter ved å si at det er fullt.

Det svarer pressevakt Anders Bayer ved Oslo universitetssykehus (OUS) på Dagsavisens spørsmål om hvor mange intensivpasienter landets største sykehus kan ta imot.

Hva som er sykehusenes tålegrense når det gjelder behandling av covid-19-pasienter, har enda en gang blitt et sentralt spørsmål i Norges koronahåndtering etter at smittetallene har gått rett til værs de siste ukene.

Den svært smittsomme omikronvarianten er nå i ferd med å bli den dominerende i Norge. Folkehelseinstituttet (FHI) anslår at mellom 50 og 200 personer kan bli lagt inn på sykehus daglig i slutten av måneden om det ikke gjøres kraftfulle tiltak for å bremse smitten.

Tidligere denne uka innførte regjeringen kraftig innskjerpede tiltak som skal begrense kontakten mellom folk, men det er for tidig å si hva som blir effekten av tiltakene.

Torsdag denne uka hadde Oslo universitetssykehus 21 pasienter med covid-19 innlagt på intensivavdeling, hvorav 18 som ligger på respirator. Dette kommer i tillegg til det «normale» pasientgrunnlaget sykehuset har, opplyser pressevakt Bayer i en e-post til Dagsavisen. Han er klar på at det vil bli en krevende situasjon om FHIs anslag slår til om noen uker.

– Det er klart at dette vil påvirke helheten i vår drift. Det vil gå ut over andre pasienter som kan vente med behandling, men vi vil i det lengste prioritere kreftpasienter og barn, skriver han.

Totalt var det torsdag 371 koronapasienter innlagt på sykehus, 63 av pasientene får respiratorbehandling, og 118 ligger på intensivavdeling, ifølge NTB.

Har ikke fått flere intensivsykepleiere

Pressede intensivavdelinger som står i fare for å kollapse, har vært en viktig begrunnelse for å innføre strenge smitteverntiltak gjennom hele pandemien. Det er bred enighet om at intensivkapasiteten på sykehusene er for lav, men hvor tålegrensen går for hvor mange pasienter sykehusene kan behandle samtidig, er det ikke lett å få svar på.

I fjor skrev Helse Sør-Øst en rapport, der det gikk fram at dette helseforetaket alene kan ta imot mer enn 2.500 covid-19-pasienter og ha opptil 700 intensivplasser.

Helse Sør-Øst er landets største helseforetak. Dagsavisen har spurt om foretaket fortsatt mener at sykehusene har kapasitet til å ta imot så mange pasienter. Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, svarer ikke direkte på spørsmålet, men skriver følgende i en e-post:

– Den rapporten du viser til, var en rapport som sa hva man maksimalt kunne få til i en veldig kort kriseperiode der all annen behandling ville blitt utsatt. Planen hadde en erkjent høy risiko, aller mest det å ha tilgang til nok fagfolk. For å nå disse tallene måtte en stor del av vårt personale brukes til dette slik at øvrige pasienter mistet sitt tilbud. Vi ville også måttet tåle redusert kvalitet i behandlingen. Dette er derfor en situasjon vi gjør alt vi kan for å unngå å komme i.

Han skriver at situasjonen er noe endret etter at rapporten ble skrevet: sykehusene i Helse Sør-Øst har økt antallet ansatte med over 1.500 det siste året, mange ansatte har gjennomført tilpasset opplæring, men antallet intensivsykepleiere er omtrent det samme som for ett år siden.

Rootwelt viser til at antallet utdanningsstillinger innen intensiv har økt betydelig, fra rundt 130 til nærmere 200 stillinger, men at det tar halvannet til to år å fullføre utdannelsen.

– Vi har betydelig mer utstyr, inkludert smittevernutstyr, men det er ansatte med nødvendig kompetanse som er den kritiske faktoren, og den er dessverre ikke betydelig bedret ennå. Snarere tvert imot. Mange er slitne etter snart to år med pandemi, og samlet sykefravær og fravær på grunn av syke barn, er høyt.

Han skriver videre at de kan øke intensivkapasiteten betydelig i en kort periode, men med store mulige kostnader.

– Vi oppfatter ikke at det er riktig å melde at vi har lavere kapasitet nå enn ved pandemiens start. Det vi nå gjør, er at sykehusene utsetter planlagt behandling for å styrke intensivkapasiteten. Samtidig ønsker vi jo ikke å utsette mye annen behandling da det vil ramme andre pasientgrupper. Sykehusene tilpasser fortløpende reduksjonen av planlagte behandlinger som kan vente til den økte pågangen av covid-19 og andre pasienter som trenger intensivbehandling og annen øyeblikkelig hjelp.

Aftenposten skrev torsdag at sykehusene i Oslo og Viken har utført 1.000 færre operasjoner de første to ukene i desember. Ved Diakonhjemmet sykehus blir nå halvparten av planlagte operasjoner avlyst. Også andre sykehus i landet utsetter nå planlagte operasjoner. Sørlandet sykehus meldte torsdag at de avlyser rundt 20 prosent av planlagte behandlinger.

– Et luftslott

Dagsavisen har kontaktet Helsedirektoratet og spurt om hvorfor de ikke kan tallfeste hva tålegrensen til sykehusene er når det gjelder hvor mange covid-19-pasienter sykehusene kan ta imot.

Torunn Janbu, som er avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, viser til at det er de regionale helseforetakene (RHF) som har ansvaret for å levere forsvarlige spesialisthelsetjenester.

– Spørsmål om tålegrense må stilles til RHF-ene. Generelt vil det ikke være en eksakt tålegrense fordi det er muligheter for omprioriteringer og utsettelser av behandling for andre gruppe, skriver hun i en e-post.

Den forrige regjeringen ga helseforetakene i oppdrag å planlegge for at det kunne komme så mange som 4.500 covid-19-pasienter på sykehus samtidig, hvorav 1.200 på intensiv.

Jon Henrik Laake, som er overlege ved Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus, uttalte til Dagbladet sist uke at disse opptrappingsplanene er et luftslott.

Lill Sverresdatter Larsen, leder av Norsk Sykepleierforbund, er enig med Laake:

– Det er et luftslott. Slike tall ville bety at heller ikke kreft, hjerteinfarkt eller ulykker kan behandles. Intensivplassene ville heller ikke være av den kvaliteten vi har nå. Det er ikke mangel på senger eller respiratorer, men på faglært personell til å behandle svært syke mennesker og avansert medisinteknisk utstyr, sier hun til Dagsavisen.

Leder i Sykepleierforbundet; Lill Sverresdatter Larsen. (Rune Stoltz Bertinussen/NTB)

– Antallet pasienter viser ikke hele bildet

Dagsavisen har også vært i kontakt med Helsedepartementet for å høre om det er realistisk å behandle så mange covid-19-pasienter som opptrappingsplanen legger opp til. Departementet har også fått spørsmål om de har fått informasjon som tilsier at det ikke er mulig.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) svarer ikke konkret på hvor mange covid-19-pasienter sykehusene har kapasitet til å ta imot, men skriver blant annet følgende i en e-post:

– Helseregionene har regnet seg fram til en totalkapasitet på antall sengeplasser. Det er viktig å merke at dette er et worst-case scenario der all annen behandling legges til side, og bare kan holdes i en kort periode. Vi kan ikke styre pandemien mot denne totale kapasiteten.

Ifølge Kjerkol må myndighetene hele tiden vurdere det samlede presset i sykehusene.

– Antallet pasienter viser derfor ikke hele bildet, men også sykefraværet blant de ansatte, som fører til økt belastningen på fagfolkene som er til stede. Utsettelse av planlagt behandling kan også gjøres i en kort periode, men hvis det utvikler seg over tid vil vi kunne få pasienter med varig svekket helse som resultat. Det er heller ikke en situasjon som vi ønsker. En slik kriseløsning innebærer også at det må tas i bruk løsninger som ikke fullt ut tilfredsstiller dagens standarder for intensivbehandling. Det ønsker vi å unngå, skriver hun og legger til:

– Det er knyttet stor grad av usikkerhet til omikronvarianten. Vi vet at denne varianten er mer smittsom enn deltavarianten, men vi vet foreløpig ikke nok om omikronvariantens potensial til å gi alvorlig sykdom.

