Vestre: – Lønnsstøtten blir utbetalt tidligst i januar

Vestre møtte i Stortinget fredag ettermiddag og svarte på spørsmål om hvorfor det ikke har kommet noe til Stortinget om lønnsstøtteordning, skriver E24

– Som jeg sa, vil det komme en proposisjon i januar, sier han og peker på at disse tingene må gjennom Eftas overvåkingstilsyn Esa, og at det tar noen dager for å sikre en ordning som blir bra.

– Derfor vil ikke de midlene kunne bli betalt ut før i tidligst januar, men det vil uansett være viktig å skape trygghet om denne ordningen nå.

Vestre sier at regjeringen også tar sikte på at de vil få på plass en løsning for at bedrifter får dekket kostnader knyttet til tapt varelager, selv om de gir bort varene, gitt at det ikke er noen hindringer ved det.

