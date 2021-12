Regjeringen og partene enige: Disse bedriftene får lønnsstøtte

Partene i arbeidslivet har denne uken sittet i forhandlinger med regjeringen om en lenge etterlyst lønnsstøtteordning til kriserammede bedrifter, hvor målet er å unngå permitteringer.

Ordningen blir presentert på en pressekonferanse klokken 18.30 i kveld, men allerede nå kan NTB avsløre detaljene i forslaget fra regjeringen:

Slik blir ordningen

* Støtten utbetales til virksomheter som kan dokumentere et omsetningsfall på minst 20 prosent på grunn av strenge smittevernregler.

* Hver virksomhet kan få inntil 30.000 kroner i støtte per ansatt per måned. Beløpet tilpasses etter hvor stort omsetningsfall hver virksomhet har.

* Det minste en virksomhet kan få utbetalt, er 3.000 kroner per ansatt per måned.

* Hver virksomhet kan maksimalt få 45 millioner kroner i støtte fra ordningen.

* Virksomheter som mottar støtte, får støtte for alle sine ansatte. Ordningen gjelder også for lærlinger. Det er en egen sats for disse.

Virkning fra 1. desember

Ordningen får virkning fra 1. desember og vil i første omgang gjelde ut januar 2022. Hvis de strenge smitteverntiltakene vedvarer, kan det bli aktuelt å forlenge lønnsstøtten med én måned, det vil si ut februar 2022.

Etter det NTB erfarer, ligger det et krav om permitteringsforbud i ordningen. En bedrift som mottar lønnsstøtte, kan ikke permittere ansatte i perioden de mottar støtten.

Flere bedrifter, blant dem hotellkjeden Scandic, har allerede sendt ut permitteringsvarsler til sine ansatte før jul.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik kommer med en tydelig oppfordring til disse:

– Trekk tilbake permitteringsvarslene. Ta i stedet i bruk ordningen med lønnsstøtte og hold folk i arbeid der det er mulig, sier Følsvik til NTB.