NHO: – Lønnstilskuddsordningen er ikke god nok

– Summen av betingelser og begrensninger gjør at mange av bedriftene ikke vil kunne bruke ordningen, sier viseadministrerende direktør Anniken Hauglie i NHO om lønnsstøtteordningen som regjeringen la fram fredag.

Permitteringsforbudet gjør at langt flere vil bli permitterte enn det som kanskje hadde vært nødvendig, mener Hauglie.

– Når medlemmene våre melder det, må vi være tydelige og si at det ser ut til at ordningen ikke er god nok. Vi vil få se hvor godt den treffer i dagene som kommer, sier Hauglie.

Virke om lønnsstøtten: – Noen vil ikke ha noe annet valg enn permittering

Virke mener at lønnsstøtteordningen regjeringen er for lite fleksibel. De mener at mange virksomheter vil falle utenfor ordningen.

– Det regjeringen har lagt fram nå, er en flåte. Problemet er at noen virksomheter har for høy kostnad for i det hele tatt å komme om bord, sier Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen.

Han mener at lønnsstøtteordningen regjeringen la fram fredag, ikke treffer bredt nok.

– Det er en del virksomheter som kommer til å kunne bruke denne ordningen, og den treffer. Men det er med en liten bismak jeg står her i dag. Denne ordningen tvinger bedriftene til å velge mellom lønnsstøtte og permittering. Og når egenanden blir for høy for virksomhetene, så har de ikke noe annet valg enn at de vil måtte velge permittering, sier Kristensen.

– Hadde det vært større fleksibilitet, tror jeg flere kunne brukt lønnsstøtten, og vi hadde fått flere ansatte på lønnsstøtte enn slik ordningen er innrettet i dag sier han.

